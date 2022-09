Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti ist nach eigenen Angaben in Besitz von Fotos und Videos, mit denen die Behauptungen Kiews über angebliche Massenexekutionen ukrainischer Soldaten in der Stadt Isjum der Region Charkow widerlegt werden können. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Eine Auswahl des Materials wurde am Dienstag auf dem Telegram-Kanal der Agentur veröffentlicht.

Die Aufnahmen stammen vom Mai dieses Jahres und zeigen die sterblichen Überreste ukrainischer Soldaten, die bei Kämpfen mit den russischen Streitkräften durch Kugeln und Minenexplosionen getötet wurden. Zumindest einige der Leichen zeigen Anzeichen von Verwesung – offenbar, weil sie lange im Freien gelegen haben.

Nach Angaben eines Korrespondenten von RIA Nowosti, der sich im März und April in der Region aufhielt, gab es zu dieser Zeit heftige Kämpfe in den Dörfern Braschkowka und Suligowka in der Nähe von Isjum. Den russischen Truppen gelang es schließlich, die Dörfer und die umliegenden Wälder vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen, wo sie Dutzende verwesender Leichname ukrainischer Soldaten vorfanden. Diese wurden später nach christlichem Ritus bestattet, auf jedem der Einzelgräber wurde ein Kreuz mit den bekannten Daten aufgestellt."

Quelle: RT DE