Die Ständige Vertreterin der USA bei der NATO, Julianne Smith, hat erklärt, die NATO-Länder seien sich einig in ihrer Unterstützung für die Ukraine. Es gebe keine Spaltung innerhalb des Bündnisses in dieser Frage. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihr zufolge werde die Frage der Ukraine am Dienstag bei der NATO-Ministertagung in Rumänien besprochen. Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba werde dort die NATO über die Bedürfnisse des Landes informieren.

Zuvor hatte Russland den NATO-Mitgliedstaaten eine Mitteilung über Waffenlieferungen an die Ukraine übermittelt. Demnach sei jede Waffenlieferung in die Ukraine ein legitimes Ziel für das russische Militär. Außerdem trügen Rüstungslieferungen zur Verlängerung des Konflikts in der Ukraine bei und wirkten negativ auf jegliche Möglichkeit eines Friedensprozesses."

Quelle: RT DE