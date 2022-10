Moschee in Donezk bei Attacke aus Ukraine beschädigt

Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti hat am Samstag Schäden an einer Moschee in Donezk gezeigt. Die ukrainische Attacke habe sich am Freitagabend ereignet. In der Achat-Dschami-Moschee im Kuibyschew-Bezirk sei nach vorläufigen Erkenntnissen ein 155-Millimeter-Geschoss eingeschlagen. Durch den Beschuss seien die Umzäunung, Fenster und Wände des Gotteshauses zu Schaden gekommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies war nicht der erste Angriff auf die im Donbass befindliche Moschee. Am 12. März 2022 waren durch eine ukrainische Artillerie-Attacke die Fassade und der Heizraum des Gotteshauses beschädigt worden." Quelle: RT DE