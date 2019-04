Hampel: Die weltweite Migrationsproblematik ist nur auf regionaler Ebene vor Ort lösbar

Der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Armin-Paulus Hampel, kommentiert die Kritik von UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi an der europäischen Migrationspolitik: „Grandis Ermahnungen an die Europäer sind überflüssig und töricht. Als neuer UN-Flüchtlingskommissar sollte er sich erst einmal in die globale Situation ordentlich einarbeiten, bevor er den europäischen Staaten ungebetene Ratschläge erteilt.“

„Sein Vorwurf, dass Europa schlecht auf eine neue Flüchtlingskrise vorbereitet und nur mit sich selbst beschäftigt sei, geht in eine völlig falsche Richtung. Europa kann und darf nicht der Ausputzer für alle Krisenregionen dieser Welt sein. Wenn es beispielsweise Migrationsströme von Mittelamerika in Richtung Nordamerika gibt, dann ist das nicht Sache der Europäer. Auch die korrupten Länder Afrikas mit ihren Kleptokratien müssen die daraus resultierenden Flüchtlingswellen regional lösen. Dafür ist Grandi als UN-Flüchtlingskommissar zuständig und nicht die Europäer.“ „Bereits bei der illegalen Massenmigration 2015 nach Deutschland aus Syrien, Irak und Afghanistan hätten deren reiche Nachbarn helfen müssen. Was haben Saudi-Arabien oder die Emirate für die muslimischen Brüder und Schwestern getan? Nichts. Allein in Mekka gibt es riesige Zeltstädte für die jährliche Pilgerfahrt mit allem Komfort. Riad sollte dort Flüchtlinge aus der Region in den Monaten vor und nach der Hadsch aufnehmen.“ „Grundsätzlich fordert die AfD ein Migrationsmanagement vor Ort und regional. Grandi wird mit seinen Forderungen insbesondere bei den Mittel- und Osteuropäern auf Granit beißen, die wie die AfD-Fraktion den globalen Migrationspakt ablehnen. Vor allem als Italiener sollte Grandi wissen, dass wir uns in Europa keinen weiteren Zuzug von Flüchtlingen leisten können – ansonsten droht uns allen der Kollaps.“ Quelle: AfD Deutschland



