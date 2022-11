Russen transferierten im September einen Rekordbetrag auf ausländische Konten

Weiter berichtet RT DE: "Gleichzeitig hat sich der Betrag der Einlagen der Bürger im Ausland seit Jahresbeginn verdoppelt und übersteigt zum ersten Mal 60 Milliarden Dollar.

Im Januar dieses Jahres hielten die Russen noch etwa 30,6 Milliarden Dollar bei ausländischen Banken. Mit dem Beginn der Sonderoperation in der Ukraine begannen die Bürger, aktiv Geld ins Ausland zu überweisen. So wurden im Februar etwa 4,3 Milliarden Dollar an ausländische Banken transferiert, was zu diesem Zeitpunkt der höchste Wert seit mindestens 2018 war – die Zentralbank veröffentlicht keine früheren Statistiken."

Quelle: RT DE