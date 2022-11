Die ukrainischen Truppen würden schwere Verluste erleiden und verließen ihre Stellungen in der Nähe von Artjomowsk, sagte ein Soldat der 53. separaten mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte, Pawel Tkatschuk, der in der Nähe der Stadt gefangengenommen wurde, gegenüber der Presse, wie RIA Nowosti meldet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kurz vor seiner Festnahme sei es den ganzen Tag über zu ständigen "Angriffen und Schießereien" gekommen, in deren Folge viele Menschen getötet und verwundet wurden. Ihm zufolge hielten die ukrainischen Sicherheitskräfte Positionen in der Nähe des Dorfes Opytnoje. Nach dem Beschuss drangen russische Soldaten in die Siedlung ein. Sie näherten sich der Unterkunft, entdeckten Tkatschuks Gruppe und forderten sie auf, sich zu ergeben, was diese auch tat.

"Die Moral war ziemlich niedrig. Nur wenige wollten auf ihren Stellungen bleiben, selbst die 'Alten' [ukrainische Soldaten – Anm. d. Red.], die schon seit mehreren Monaten dort waren, waren müde von allem, und die Neuankömmlinge, die den Beschuss und die ständigen Zusammenstöße gesehen hatten, wollten sich auch nicht opfern und dort bleiben", sagte der Kriegsgefangene.

Zuvor hatten Korrespondenten von RIA Nowosti berichtet, dass Kämpfer der "Wagner-Gruppe" in heftige Kämpfe um einen südlichen Vorort von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) – das Dorf Opytnoje – verwickelt waren, nachdem sie die Kiewer Truppen schließlich aus dem Dorf Iwangrad, das einen Kilometer vom Stadtrand entfernt liegt, vertrieben hatten."

Quelle: RT DE