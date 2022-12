Maria Pirogowa, eine Abgeordnete des Volksrats der Donezker Volksrepublik, ist am heutigen Dienstag im Alter von 29 Jahren beim ukrainischen Beschuss von Donezk gestorben. Dies bestätigte der Pressedienst des Volksrats gegenüber der Donezker Nachrichtenagentur (DAN). Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zum Zeitpunkt ihres Todes befand sich Pirogowa in der Nähe des Zentralen Kaufhauses in Donezk, als die Stadt vom ukrainischen Militär mit BM-21-Mehrfachraketenwerfern unter Beschuss genommen wurde. Nach bisherigen Angaben starben dabei insgesamt sechs Zivilisten. Pirogowas Leiche wurde von ihren Angehörigen identifiziert.

Maria Pirogowa wurde im Jahr 1993 in Donezk geboren. Seit 2018 war sie Abgeordnete des Volksrats der DVR und Sekretärin des Komitees für Außenpolitik, internationale Verbindungen, Informationspolitik und Informationstechnologien. Sie beteiligte sich außerdem als Volontärin an humanitären Missionen in den Städten des Donbass."

