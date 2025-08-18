Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Berichte: Hamas will neuem Waffenstillstandsvorschlag zustimmen

Freigeschaltet am 18.08.2025 um 17:28 durch Sanjo Babić
Frieden, Waffenstillstand, Aufgeben (Symbolbild)
Frieden, Waffenstillstand, Aufgeben (Symbolbild)

Bild: Bredehorn Jens / pixelio.de

Die Hamas ist offenbar bereit, dem neuesten Waffenstillstandsvorschlag zuzustimmen, der von ägyptischen und katarischen Vermittlern vorgelegt wurde. Das berichten arabische Medien am Montag unter Berufung auf Hamas-Vertreter. Der Vorschlag sieht den Berichten zufolge eine schrittweise Freilassung der verbleibenden Geiseln und einen vollständigen israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen vor.

Ein Treffen zwischen dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, palästinensischen Fraktionen, dem ägyptischen Geheimdienstminister und Hamas-Vertretern wurde als positiv bewertet. Die Teilnehmer hätten ein gesteigertes Verantwortungsbewusstsein und Entschlossenheit gezeigt, den Krieg zu beenden, berichtet der katarische Sender "Al-Araby TV".

Israel hatte jedoch zuletzt erklärt, dass es nur einem umfassenden Abkommen zustimmen werde, das die Freilassung aller Geiseln auf einmal sicherstelle. Weitere Bedingungen seien die Entwaffnung der Hamas, die Demilitarisierung des Gazastreifens, die Kontrolle Israels über den Gazastreifen und die Installation einer nicht von der Hamas oder der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrollierten Verwaltung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

