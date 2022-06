Irland friert russische Vermögenswerte im Wert von 1,7 Milliarden Euro ein

Der Gesamtbetrag der eingefrorenen russischen Guthaben in Irland wird auf 1,72 Milliarden Euro geschätzt. Das berichtete die Zeitung The Irish Times am Dienstag unter Berufung auf offizielle Daten der Zentralbank der Republik. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Zeitung handelt es sich bei den meisten eingefrorenen Vermögenswerten um verschiedene Fonds und Unternehmen, die mit den sanktionierten Personen und Einrichtungen aus Russland in Verbindung stehen. Im April wurde das im Rahmen der EU-Sanktionen eingefrorene russische Vermögen in Irland noch auf 840 Millionen Euro geschätzt, berichtete die Zeitung." Quelle: RT DE