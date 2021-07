Mindestens 52 Tote bei Fabrikbrand in Bangladesch

Bei einem Brand in einer Lebensmittelfabrik in Bangladesch sind mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Ein Stockwerk des Gebäudes soll vollständig versperrt gewesen sein. Hunderte Beschäftigte mussten die Tore des Werkes aufbrechen, um ins Freie zu gelangen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In den Außenbezirken von Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind am Donnerstag bei einem Brand mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach in einer Lebensmittelfabrik im Bezirk Narayanganj aus und konnte erst nach 20 Stunden gelöscht werden. Die Ursache des Brandes ist nicht bekannt.

Das Feuer breitete sich in mehreren Stockwerken eines sechsgeschossigen Fabrikgebäudes aus. Dort werden Lebensmittel wie Säfte und Softdrinks hergestellt.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, dass das vierte Geschoss vollständig versperrt gewesen sei. Darin hat die Feuerwehr 49 Leichen entdeckt. Drei Tote waren kurz nach dem Ausbruch entdeckt worden. 25 Menschen retteten sich auf das Dach. Insgesamt hätten sich 1.000 Beschäftigte in der Fabrik aufgehalten.

Leicht brennbares Material wie Folienpapier, Harz und Plastikflaschen sorgten für eine schnelle Verbreitung des Feuers. In Fernsehberichten sagten Beschäftigte, dass sie die Tore der Fabrik aufbrechen mussten, um ins Freie zu gelangen. Die Fabrik des Unternehmens Hashem Foods ltd. gab noch keine Erklärung ab. Die Behörden kündigten eine Untersuchung an."





Quelle: RT DE