Biden warnt Journalisten: Verbreitung "journalistischen Mülls" schürt illegale Migration

Unter US-Präsident Trump wurden illegale Migrantenfamilien getrennt. Sein Nachfolger Biden bestreitet, dass über finanzielle Entschädigungen von 450.000 Dollar und mehr an betroffene Familien verhandelt wurde. Medienberichte darüber bezeichnete er als "Abfall", der die illegale Migration antreibt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Als US-Präsident Joe Biden am Mittwoch aus Europa nach Washington zurückkehrte, wurde er zu Berichten über eine riesige Migranten-Karawane befragt, die sich von Mexiko aus in Richtung USA bewegt, und ob die Berichte über eine Zahlung an Migranten einen Anreiz für illegale Einwanderung darstellen könnten.

Biden bestritt, dass finanzielle Entschädigungen im Gespräch seien und sagte den Journalisten: "Wenn ihr diesen Müll verbreitet, ja, aber es ist nicht wahr. Es wird nicht passieren."

Die Frage bezog sich auf einen Bericht des Wall Street Journal vergangener Woche, in dem es hieß, dass Verhandlungen über die Entschädigung der Familien von Migranten im Gange seien, die während der Trump-Regierung illegal die Grenze überquert hatten und deren Kinder von den US-Behörden in getrennten Einrichtungen festgehalten wurden.

Dem Bericht zufolge würden die Zahlungen mindestens 450.000 Dollar pro Person betragen, vielleicht bis zu einer Million Dollar. Das Weiße Haus hatte den Bericht nicht bestritten, als er erschien.

BREAKING: President Biden DENIES plan to pay migrant families separated at the border $450K per individual, calls such reports "GARBAGE" pic.twitter.com/beOl73kDEn — Jorge Bonilla (@BonillaJL) November 3, 2021

Seit Biden zum Sieger der US-Präsidentschaftswahlen 2020 erklärt wurde, sind mehr als 1,7 Millionen Migranten beim illegalen Überschreiten der Grenze zwischen den USA und Mexiko aufgegriffen worden. 1,3 Millionen davon seit seiner Vereidigung. Obwohl viele von ihnen in Interviews sagten, dass Bidens Wahl sie motiviert habe, zu kommen, hat das Weiße Haus dies zurückgewiesen und den Anstieg auf Gewalt, Armut und sogar den Klimawandel zurückgeführt."

Quelle: RT DE