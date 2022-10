Putin: Verluste der ukrainischen Streitkräfte sind um ein Vielfaches höher als die der Russen

Die Verluste des ukrainischen Militärs bei den laufenden Kampfeinsätzen übersteigen bei weitem die der Russen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag auf eine Frage von Teilnehmern des internationalen Waldai-Diskussionsclubs, wie Interfax meldet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Putin wird mit dieser Erklärung zitiert: "Heute werden die Hurra-Patrioten in der Ukraine nicht von Interessen, nicht von nationalistischen Ideen angetrieben, alles ist primitiver: Sie werden von wirtschaftlichen Interessen angetrieben – um die Milliarden von Dollar, die sie dem ukrainischen Volk gestohlen haben, in westlichen Banken zu halten."

Putin fuhr fort: "Um ihr Kapital zu sichern, tun sie alles, was der Westen ihnen sagt, verpacken es in ein nationalistisches Mäntelchen und präsentieren es ihrer eigenen Bevölkerung als Kampf für die Interessen des ukrainischen Volkes, das ist es, was tatsächlich passiert. Kein Mitleid und Kampf gegen Russland bis zum letzten Ukrainer. Die Opferzahlen dort sind – ich sage das mit Bedauern – mancherorts eins zu zehn, eins zu acht, aber in letzter Zeit fast immer eins zu sieben, eins zu acht. Man schont die Menschen keineswegs. Können die wahren Patrioten ihres Landes so etwas zulassen?", fragte Putin schließlich rhetorisch."

Quelle: RT DE