Zehntausende demonstrieren in Rom für Friedensgespräche zur Ukraine

In Rom findet eine große Demonstration für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konfliktes statt. Das berichtet die Nachrichtenagentur TASS. Einige der Demonstranten fordern auch ein Ende der Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Der Marsch begann auf der Piazza della Repubblica im Zentrum der Hauptstadt und führte weiter zur Piazza San Giovanni in Laterano, wo eine Kundgebung folgte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti meldet:

"Rund 600 soziale Organisationen und Verbände aus ganz Italien haben sich der Friedensinitiative angeschlossen: katholische, pazifistische, Pfadfinder-, Umwelt-, antifaschistische und gewerkschaftliche Organisationen. Die Veranstalter betonen, dass die Demonstration unpolitisch sei und keine Parteisymbole tragen werde. Doch bei der Vorbereitung wurde die Veranstaltung von den größten oppositionellen Kräften des Landes – der Demokratischen Partei und der Fünf-Sterne-Bewegung – unterstützt."

Rund 30.000 Menschen nähmen an der Kundgebung teil, erklärte die Polizei in Rom gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Ursprünglich hatten die Organisatoren mit bis zu 50.000 Menschen gerechnet. Ähnliche Proteste werden heute auch in Mailand erwartet, so die Agentur TASS weiter."

Quelle: RT DE