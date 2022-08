Die Behörden der russischen Region Tambow haben für fast 180 Kinder aus den Volksrepubliken Donezk und Lugansk (DVR und LVR) in ihrer Region Erholungsmöglichkeiten geschaffen. Sie seien in drei Sommerlagern untergebracht worden, schreibt der Pressedienst der Regionalverwaltung, wie TASS berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "179 Kinder aus den Volksrepubliken Lugansk und Donezk halten sich in der Region Tambow auf. Sie erholen sich in den Sommerferienlagern Iskorka, Solnetschny und Spas außerhalb der Stadt. Das christlich-orthodoxe Lager in der Nähe von Kotowsk beherbergt derzeit 100 Kinder aus der LVR und 12 erwachsene Begleitpersonen. Die Dauer des Lagers wird bis zum 28. August verlängert",

heißt es in der Erklärung. Maxim Jegorow, der amtierende Leiter der Region, besuchte am 14. August das orthodoxe Jugendzentrum in Spas, wo er mit Schülern aus der LVR sprach und ihnen zum heutigen Feiertag gratulierte. "Ich bin sicher, dass Sie hier eine wunderbare Zeit verbringen werden. Nun, wir tun unser Bestes, damit Sie unsere Wärme spüren. Wir sind ein Volk, und die Gegend von Tambow und ganz Russland sind unsere gemeinsame Heimat", wird Jegorow im Pressedienst zitiert.

Das Hauptereignis des Treffens war die Aktion "Briefe der eigenen Stimmung", bei der die Teilnehmer eine gemeinsame Botschaft schrieben und Zeichnungen anfertigten. "Der Wunschzettel wird von den jungen Gästen aus der Volksrepublik Lugansk mit nach Hause genommen. Psychologen zufolge wird eine solche Botschaft eine gemeinsame emotionale Erfahrung für ihre Zukunft sein", so der Pressedienst.

Zwischen der Region Tambow und dem LVR-Bezirk Nowoaidarsk wurde ein Kooperationsabkommen unterzeichnet. Im Rahmen des Abkommens wird eine humanitäre Mission durchgeführt. Im August begannen mehr als 20 Lehrer beruflicher Sekundarschulen aus dem geförderten Bezirk mit Weiterbildungskursen an der Staatlichen G.R.-Derschawin-Universität Tambow. Die Region bietet auch weiterhin umfassende Unterstützung für die Bewohner der DVR und der LVR, einschließlich derjenigen, die in die Region gekommen sind."

