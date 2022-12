Global Times: Merkels Geständnis zu Minsk II zeigt, dass der Westen Russland nie als Partner betrachtet hat

Das Eingeständnis der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass die westlichen Länder ursprünglich nicht vorhatten, die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen voranzutreiben, zeigt, dass der Westen Russland nie als Dialogpartner betrachtet hat. Darauf weist die chinesische Zeitung Global Times in einem Artikel hin, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Blatt stellt fest: "Von der Durchsetzung der Minsker Vereinbarungen bis hin zum Schüren des aktuellen Konflikts zwischen Moskau und Kiew – bei all dem versucht der Westen offen oder verdeckt, ein Land, das er als Gegner betrachtet, durch Hinhalten zu zermürben und zu knebeln."

Merkel habe Russland nie wirklich als Dialogpartner betrachtet. In einem Interview mit der Zeitung Die Zeit habe sie tatsächlich das zugegeben, was westliche Politiker in Bezug auf die Minsker Vereinbarungen nicht eingestehen wollten: Diese hätten nur als eine halbherzige Maßnahme gedient, um der Ukraine und dem Westen Zeit zu verschaffen, heißt es in dem Artikel. Die westlichen Länder hätten sich nie wirklich bemüht, ihre Differenzen mit Russland über die Krise in der Ukraine zu lösen. Die Autoren heben hervor:

"Die Erklärung der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin reißt die letzten Reste der 'freundlichen' Maske weg, die einige westliche Länder vor Russland aufsetzen. In den Augen einiger westlicher Länder ist Russland diplomatisch und politisch 'ein Fremder'."

Quelle: RT DE