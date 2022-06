Chef der Arabischen Liga: Westen setzt arabische Länder unter Druck, Russland zu verurteilen

Die arabischen Länder sahen sich von der westlichen Welt starkem Druck ausgesetzt, sich gegen die russische militärische Sonderoperation in der Ukraine auszusprechen, haben sich davon jedoch nicht einfangen lassen. Dies erklärte der Generalsekretär der Liga der Arabischen Staaten, Ahmed Aboul Gheit, am Sonntag in einem Interview mit dem ägyptischen TV-Sender Sada El balad. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Die arabischen Länder sind vom Westen stark unter Druck gesetzt worden, zur Krise in der Ukraine eine konkrete Stellung zu beziehen und Russlands Militäraktion zu verurteilen. Sie gerieten in eine äußerst heikle Situation, aber sie haben sich dem Druck, der auf ihnen lastete, nicht gebeugt." Der Westen habe damit eine internationale Isolation Russlands erzwingen wollen, führte Aboul Gheit aus. Er brachte ferner die Hoffnung zum Ausdruck, dass es den arabischen Regierungen gelingen werde, ihre nationale Sicherheit zu gewährleisten, ohne dass der Ukraine-Konflikt negative Auswirkungen auf sie haben werde." Quelle: RT DE