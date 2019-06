Trump kündigt neue Iran-Sanktionen für Montag an

US-Präsident Donald Trump hat neue Iran-Sanktionen für Montag angekündigt. "We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that Sanctions come off Iran, and they become a productive and prosperous nation again", schrieb Trump auf Twitter. "The sooner the better!", ergänzte der US-Präsident.

Details zu den geplanten Sanktionen wurden zunächst nicht genannt.

Nachdem sich die Stimmung zwischen den USA und dem Iran in den letzten Tagen nach dem Abschuss einer US-Drohne weiter angeheizt hatte, hatte Trump aber einen bereits angelaufenen Angriff auf den Iran wegen befürchteter Todesopfer abgesagt. "When I asked, how many will die, 150 people, sir, was the answer from a General", schrieb Trump ebenfalls auf Twitter. Eine solche Opferzahl stehe nicht im richtigen Verhältnis zum Abschuss einer unbemannten Drone. "Sanctions are biting", sagte der US-Präsident bereits am Freitag. Quelle: dts Nachrichtenagentur



