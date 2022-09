Trump glaubt, dass Deutschland untergeht – Dank grüner Politik und Abkehr von russischer Energie

Ex-US-Präsident Donald Trump hat am Samstag in Youngstown im US-Bundesstaat vor Anhängern eine Rede gehalten und vor der Grünen Agenda gewarnt. Dabei ist er auch auf die gegenwärtige Energiekrise und Politik in Deutschland eingegangen. Ihm nach sei die Idee, Deutschland auf grüne Energie umzustellen, Schwachsinn, weil diese gar nicht den Energiebedarf abdecke und die Abkehr von russischer Energie werde das Land "verschwinden" lassen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Als er im September 2018 vor den UN Deutschland unter Merkel davor gewarnt hatte, dass das Land zu sehr abhängig von russischer Energie sei, hatte die deutsche Delegation, darunter Ex-Bundesaußenminister Heiko Maas, ihn ausgelacht. "Jetzt lachen sie nicht mehr", so Trump. Zudem riet Trump Merkel, wie er behauptete, eine weiße Flagge parat zu haben, denn die Abhängigkeit zu Russlands Energie werde das Land zur Kapitulation zwingen. "Sie werden kein Land mehr haben. Wer hätte gedacht, dass es so schnell gehen würde? ", sagte Trump." Quelle: RT DE