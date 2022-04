Das Abwehr­system „Light Shield“ fängt erfolg­reich eine Viel­zahl von Zielen ab und ist ein großer Schritt auf dem Weg, ein billiges, effek­tives Laser­ab­wehr­system in Betrieb zu nehmen. Israel hat die ersten erfolg­rei­chen Tests eines hoch­mo­dernen Laser­ab­fang­sys­tems mit dem Namen „Light Shield“ durch­ge­führt, gab das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium am Donners­tag­nach­mittag bekannt. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf das Magazin "haOlam".

Weiter berichtet das Magazin: "Die Tests umfassten eine Reihe von Expe­ri­menten eines Laser-Boden­ab­fang­sys­tems gegen sich schnell bewe­gende Bedro­hungen in einer Viel­zahl von Szena­rien und Zielen.

Die erfolg­rei­chen Tests stellen einen Durch­bruch bei der Inte­gra­tion der Laser­tech­no­logie in das Vertei­di­gungs­system des Staates Israel dar. Die Demons­tra­tionen, die in Zusam­men­ar­beit zwischen der Admi­nis­tra­tion for the Deve­lo­p­ment of Weapons and Tech­no­logy und Rafael entwi­ckelt wurden, demons­trierten das Abfangen von Granat­split­tern, Raketen, Panzer­ab­wehr­ra­keten und unbe­mannten Luft­fahr­zeugen in einer Viel­zahl komplexer Szenarien.

Israel gehört zu den ersten Ländern der Welt, denen es gelungen ist, leis­tungs­starke Laser­tech­no­logie nach Einsatz­stan­dards für die Vertei­di­gung zu entwi­ckeln und das Abfangen in einem Einsatz­sze­nario zu demons­trieren. Der Laser ist ein effek­tives, genaues und einfach zu bedie­nendes Werk­zeug, das erheb­lich billiger ist als alle anderen vorhan­denen Schutzmittel.

Diese Test­reihe ist die erste Phase eines mehr­jäh­rigen Versuchs­pro­gramms der Verwal­tung für die Entwick­lung von Waffen und tech­no­lo­gi­scher Infra­struktur und der Vertei­di­gungs­in­dus­trie zur Entwick­lung eines terres­tri­schen und luft­ge­stützten Laser­sys­tems für den Umgang mit Bedro­hungen in verschie­denen Entfer­nungen und Höhen. Der Entwick­lungs­plan wird von der F&E‑Abteilung in der Verwal­tung für die Entwick­lung von Waffen und tech­no­lo­gi­scher Infra­struktur geleitet. Rafael ist der Haupt­ent­wickler des Systems in Zusam­men­ar­beit mit Elbit Systems.

Vertei­di­gungs­mi­nister Benny Gantz zeigte sich zufrieden mit den ersten Tests und sagte: „Vor etwa einem Monat haben wir einen drama­ti­schen Schritt ange­kün­digt, die Ausfüh­rung eines Groß­auf­trags zur Entwick­lung und Produk­tion eines Laser­ab­wehr­sys­tems. Heute wird dieser Schritt zu einer inter­na­tio­nalen Errun­gen­schaft Zum aller­ersten Mal hat ein leis­tungs­starkes Laser­system aus der Entwick­lung von Blue and White Ziele aus der Ferne abgefangen.

Diese Errun­gen­schaft ist ein Produkt der israe­li­schen Inno­va­tion, des Vertei­di­gungs­sys­tems und der Indus­trien, die zusam­men­kommen und den Bürgern Israels einen Schirm aus Sicher­heit und Schutz bieten. Es werden alle Anstren­gungen unter­nommen, um das System bald einsatz­be­reit zu machen und eine effek­tive, kosten­güns­tige und inno­va­tiver Vertei­di­gungs­schirm. Ein Schutz­schirm, der Leben rettet – und ange­sichts eines Angriffs unserer Feinde einen großen Manö­vrier­raum ermöglicht.“

Quelle: Unser Mitteleuropa