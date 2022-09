NWO-Blaupause China: Ohne gültigen PCR-Test kein Zutritt zur eigenen Wohnung

Bei den seit der Corona-Inszenierung offen propagierten Plänen der Globalisten spielt China immer mehr eine Art Vorreiterrolle: Gerade das chinesische Sozialkreditsystem gilt auch als Vorbild für die westlichen NWO-Globalisten. Dort zeigen sich jedoch auch die Auswüchse dieser Totalkontrolle:

So wird beispielsweise Bürgern in der Mega-City Shenzhen, die die staatlich verordneten Corona-Auflagen nicht erfüllen, automatisch der Zutritt in die eigene Wohnung verwehrt!

Quelle: AUF1