Putin: Corona-Sterblichkeit in Russland viel niedriger als in Europa

Die Sterblichkeit durch das Coronavirus in Russland beträgt laut dem Präsidenten des Landes Wladimir Putin nur 1,5 Prozent – im Gegensatz zu den europäischen Ländern, wo die Mortalitätsrate bei acht bis 15 Prozent liegt. Dies meldet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Das (die Sterblichkeit – Anm. d. Red.) ist einer der Schlüsselindikatoren für die Effizienz des medizinischen Systems und des Staates. Sie können die Statistik unterschiedlich betrachten, aber dennoch. In Ländern mit einem gut entwickelten Gesundheitssystem, in den reichen Ländern Europas, beträgt die Sterblichkeit acht, zehn, elf, 13, in einigen Ländern wie Belgien und Großbritannien mehr als 15 Prozent. Wir haben 1,5 Prozent“, sagte Putin am Montag während eines Treffens mit den Mitarbeitern einer Schiffwerft auf der Krim.

Dem Präsidenten zufolge ist es offensichtlich, dass die Zahl in Russland viel niedriger sei.

Am vergangenen Tag sind in Russland laut offiziellen Angaben 5940 neue Corona-Fälle (Stand: 20.07.2020, 10:45 Uhr, Ortszeit) registriert worden. Die Gesamtzahl der Erkrankten liegt somit bei mehr als 777.400. Die meisten wurden in Moskau (etwa 233.000) gemeldet. Das bedeutet ein Plus von 578 Fällen im Vergleich zum Vortag.

Innerhalb von 24 Stunden kamen in Russland 85 Patienten ums Leben. Die Gesamtzahl der Todesopfer beläuft sich derzeit auf 12.427. An einem Tag sind 3258 Corona-Kranke genesen. Insgesamt gelten mehr als 553.000 Personen als geheilt. Im ganzen Land wurden bisher mehr als 23 Millionen Testungen durchgeführt."

Quelle: Sputnik (Deutschland)