"Wir haben neue Informationen erhalten, die Details über die unmenschlichen Experimente des Pentagon an ukrainischen Bürgern im Psychiatrischen Krankenhaus Nr. 1 (Dorf Streletschje, Region Charkow) enthüllen. Die Hauptkategorie der Probanden war eine Gruppe männlicher Patienten im Alter von 40 bis 60 Jahren mit einem hohen Grad an körperlicher Erschöpfung."

Die Spezialisten, die die biologische Forschung durchführten, seien über Drittländer eingereist, um ihre Zugehörigkeit zu den USA zu verschleiern. So zeigte Kirillow ein Foto der in Florida geborenen Linda Oporto, die direkt an diesen Arbeiten beteiligt war.

Das russische Verteidigungsministerium kam zu dem Schluss, dass die Ukraine in der Tat zum Testgelände des Pentagon für die Entwicklung biologischer Waffenkomponenten und die Erprobung neuer Arzneimittelmuster wurde.

Die Behörde bestätigte, dass nichtstaatliche Stiftungen, die die Demokratische Partei in den USA unterstützen, und große Pharmaunternehmen, darunter Pfizer, Moderna, Merck und Gilead, an dem System beteiligt waren. Kirillow betonte:

"Amerikanische Experten arbeiten daran, neue Medikamente unter Umgehung internationaler Sicherheitsstandards zu testen. Infolgedessen können westliche Unternehmen die Kosten für Forschungsprogramme erheblich senken und sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen."

Darüber hinaus waren auch staatliche ukrainische Stellen an diesem Programm beteiligt, die illegale Aktivitäten verbargen, Feldversuche und klinische Studien durchführten und das erforderliche Biomaterial bereitstellten."

