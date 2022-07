Russisches Verteidigungsministerium berichtet über hohe Personalverluste der ukrainischen Armee

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat auf seinem täglichen Briefing am Samstagnachmittag über andauernde Präzisionsschläge der russischen Streitkräfte auf Militärobjekte in der Ukraine berichtet. So sei am Abend des 28. Juli am Bahnhof Krasnoarmeisk ein Zug mit einem ukrainischen Sturmbataillon der 1. Sonderbrigade des ukrainischen Präsidenten zerstört worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei seien mehr als 140 Armeeangehörige getötet worden. Rund 250 weitere Kämpfer hätten Verletzungen erlitten. Sämtliches Militärgerät sei außer Gefecht gesetzt worden. Bei einem weiteren Präzisionsangriff auf eine ukrainische Einheit in der Nähe der Ortschaft Jasnobrodowka seien bis zu 30 Armeeangehörige getötet sowie ein Lager mit Grad-Geschossen zerstört worden. Die ukrainische Armee habe auch in der Nähe von Artjomowsk und Bogoduchow Verluste an Technik und Personal erlitten. Insgesamt seien dort mit präzisen Raketenangriffen ungefähr 80 ukrainische Soldaten getötet und 18 Stück Militärgerät außer Gefecht gesetzt worden. Ferner berichtete Konaschenkow über zahlreiche herkömmliche Angriffe auf Ansammlungen von Technik und Personal der ukrainischen Streitkräfte. Dabei seien unter anderem acht Kommandopunkte und drei Lager mit Raketen und Artilleriemunition zerstört worden. Die russische Luftwaffe habe in der Nähe der Stadt Kriwoi Rog ein ukrainisches Kampfflugzeug vom Typ MiG-29 zerstört. Außerdem seien in der Nähe der Ortschaften Nikiforowka und Nowoworonzowka zwei Feuerleit-Radaranlangen vom Typ АN/TPQ-36А und АN/TPQ-37 aus US-Produktion zerstört worden. In der Nähe der Stadt Stepnogorsk seien zwei Haubitzen vom Typ М777 aus US-Produktion außer Gefecht gesetzt worden. Der Militärsprecher teilte abschließend mit, dass die russische Flugabwehr in den vergangenen 24 Stunden am Himmel über den Gebieten Charkow und Cherson sowie über der Volksrepublik Donezk 13 ukrainische Drohnen abgeschossen habe. Außerdem seien sechs reaktive Geschosse und zwei ballistische Raketen vom Typ Totschka-U abgefangen worden. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums habe die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar insgesamt 261 Flugzeuge, 145 Hubschrauber, 1.644 Drohnen, 361 Flugabwehrraketensysteme, 4.190 Panzer und andere Panzerfahrzeuge, 772 Mehrfachraketenwerfer sowie 3.217 Geschütze und Mörser verloren." Quelle: RT DE