Russischer Botschafter: Abbruch der diplomatischen Beziehungen liegt nicht im Interesse von Moskau und London

Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und Großbritannien ist in niemandes Interesse. Diese Meinung vertrat Russlands Botschafter in Großbritannien, Andrei Kelin, in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Zeitung Iswestija. Er betonte: "Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen ist die extremste Maßnahme, hinter der bereits militärische Auseinandersetzungen stehen. So wie ich es jetzt sehe, ist es weder im Interesse Londons noch in unserem." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kelin wies darauf hin, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern 2018 nach dem Skripal-Fall zu verschlechtern begannen, aber die geschäftlichen, humanitären und wirtschaftlichen Beziehungen bestehen blieben. Seit dem 24. Februar bestehen nur noch bilaterale diplomatische Beziehungen." Quelle: RT DE