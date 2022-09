Telefonat zwischen Putin und Guterres: Getreideausfuhren, AKW Saporoschje und Mord an Darja Dugina im Gespräch

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch mit UN-Generalsekretär António Guterres telefoniert. Nach Angaben des Kremls kamen unter anderem ukrainische Getreidelieferungen und russische Dünger- und Lebensmittelexporte über Schwarzmeer-Häfen zur Sprache. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Beide Seiten betonten die Notwendigkeit, vorrangig den Bedarf in Afrika, Nahost und Lateinamerika zu decken. Putin und Guterres erörterten ferner die Situation rund um das AKW Saporoschje und die Organisation einer Reise von UN-Experten nach Jelenowka, um die Umstände des ukrainischen Raketenangriffs auf das dortige Untersuchungsgefängnis vom 29. Juli mit zahlreichen Toten zu untersuchen. Im Zusammenhang mit Verbrechern der Regierung in Kiew gegen ihre Gegner und Kritiker erinnerte der russische Präsident den UN-Generalsekretär an den Mord an Darja Dugina. Guterres verurteilte diesen Angriff auf die russische Politologin und Journalistin.

Guterres zerstreute nach dem Telefonat mit Putin die Hoffnung auf baldige Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew.

"Es wäre naiv zu glauben, dass wir der Möglichkeit eines Friedensabkommens nahe sind."

Zwar seien die Vereinten Nationen bereit, in jeglicher Hinsicht an einer diplomatischen Lösung zu arbeiten, die Chancen dafür seien gegenwärtig aber "minimal"."

Quelle: RT DE