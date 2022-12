The Times: Ukrainischer Kommandeur bezweifelt Eindämmung russischer Truppen bei Ugledar

In einem Interview mit der britischen Zeitung The Times beklagte der Befehlshaber des 48. Schützenbataillons der 72. motorisierten Schützenbrigade der ukrainischen Armee, Nasari Kischak, die schwierige Lage in der Nähe von Ugledar in der Donezker Volksrepublik. Er bezweifelte auch, dass eine Offensive der ukrainischen Truppen in diesem Frontabschnitt ratsam wäre. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Seiner Meinung nach würde eine solche Offensive "Verluste bedeuten". Kischak erklärte der Times gegenüber: "Das Verhältnis der Mörser ist eins zu sieben zugunsten der Russen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie aufhalten können, weil wir nicht genug Artillerie haben. Außerdem werden wir durch den Matsch stark behindert." Quelle: RT DE