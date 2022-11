Blick in einen Unterstand von russischen mobilisierten Soldaten in der DVR

Der Telegram-Kanal Operazija Z: Wojenkory Russkoi Wesny besuchte mobilisierte russische Soldaten in ihrer Unterkunft an der Front in der Donezker Volksrepublik (DVR) und zeigt, wie die Soldaten untergebracht sind. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zu sehen ist ein relativ geräumiger, befestigter Unterstand für eine kleinere Einheit unweit der Kontaktlinie zu den ukrainischen Truppen. Schüsse sind zu hören, als der Soldat Witali den Kameramann durch die Räume führt. Das Video zeigt auch eine relativ geräumige Küche mit einem Ess- und Aufenthaltsbereich (sogar ein Notebook ist zu sehen), natürlich ein Schlafraum, ein Waschraum mit Waschmaschine und sogar ein typisch russisches Banja. Für Strom sorgt ein eigener Generator. "Alles ist wie im Zivilleben. Es ist warm, schön und gemütlich", fasst Witali seine Tour zusammen, so der Kanal. Sicher sind solche Bedingungen längst nicht in allen Unterkünften der russischen Soldaten oder der Donbass-Volksmilizen an der Frontlinie gegeben. Der relativ solide Ausbau der gezeigten Stellung könnte darauf hindeuten, dass man sich für eine längere Zeit dort eingerichtet hat." Quelle: RT DE