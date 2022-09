Syrische Flüchtlinge in der Türkei planen "Migranten-Karawane" in Richtung EU

Seit Beginn des Krieges in Syrien hat die Türkei rund 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Ankara bereitet deren "freiwillige" Rückkehr in ihr Heimatland vor. Doch viele Flüchtlinge wollen dem zuvorkommen - mit einer "Karawane" in die Europäische Union. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Pläne dafür wurden über einen Telegram-Kanal verbreitet, der innerhalb einer Woche fast 70 Tausend Follower erreichte. Den Organisatoren zufolge wird die Karawane in Gruppen von bis zu 50 Personen aufgeteilt, die jeweils von einem Betreuer angeführt werden. Das Wunschziel vieler Flüchtlinge ist dabei Deutschland." Quelle: RT DE