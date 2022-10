"Die Referenden entsprechen den Grundsätzen des Völkerrechts" – Nebensja vor UN-Generalversammlung

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen stimmte am Mittwoch mit überwältigender Mehrheit dafür, Russlands "versuchte illegale Annexion" von vier ukrainischen Regionen zu verurteilen und Moskau aufzufordern, sein Vorgehen unverzüglich rückgängig zu machen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Abstimmung in der 193 Mitglieder zählenden Weltorganisation fiel mit 143:5 Stimmen bei 35 Enthaltungen aus. Dies ist die stärkste Unterstützung der Generalversammlung für die Ukraine und gegen Russland von den vier Resolutionen, die sie seit dem Einmarsch russischer Truppen in das kleinere Nachbarland am 24. Februar verabschiedet hat.

Vor der Bekanntgabe der Abstimmung verteidigte der ständige Vertreter Russlands bei der UNO, Wassily Nebensja, die russischen Annexionen und erklärte, die westliche Unterstützung für die Ukraine diene nur dazu, Russland zu treffen.

"Der Westen ist völlig taub für die Probleme des Globalen Südens und für die Forderungen, diese endlich anzugehen", sagte er. "Alle Anstrengungen werden unternommen, um das ukrainische Narrativ zu fördern, aber nicht zum Wohle des Landes, sondern nur, um Russland zu schaden."

Quelle: RT DE