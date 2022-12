Strenger russischer Winter – Kinder schwingen auf Schaukel in Schneewehe

Es schneit den dritten Tag in Folge. 317 Schneeräumungsfahrzeuge sind im Einsatz, Flugzeuge und Busse verspäten sich, Städte sind ohne Straßenverbindung, Verwehungen erreichen 1,5 Meter, Kinder schaukeln in Schneewehen. Das ist ein echter russischer Winter in der Region Primorje. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im äußersten Osten Russlands, in der Region Primorje, wütet derzeit ein starker Zyklon. Es schneit bereits den dritten Tag in Folge. Es wurde eine Sturmwarnung herausgegeben. Die Unternehmen in der Stadt Wladiwostok wurden angewiesen, den Arbeitstag wegen des Schneefalls zu verkürzen. Die Kinder können die Schulen nicht besuchen. An den Universitäten wird der Unterricht online abgehalten. Mehrere Flüge und Busse haben Verspätung. Aufgrund starker Schneefälle bleiben mindestens neun Ortschaften ohne Straßenverbindung. Das ist ein strenger russischer Winter.

Die Behörden in der Region Primorje teilten mit, dass die Straßen der Region weiterhin von den Folgen des Schneesturms befreit werden. Insgesamt sind 317 Schneeräumungsfahrzeuge im Einsatz.

Der Unterricht in den Schulen in der Stadt Wladiwostok fällt aus. Einheimische fahren mit Snowboards und Schneemobilen durch die Straßen, berichtet RIA Nowosti.

In 16 Bezirken in Primorje wurde die monatliche Norm der Schneeniederschläge überschritten. Im Bezirk Olginski ist bereits das 6,5-fache der monatlichen Norm an Schnee gefallen. Die Höhe der Schneewehen erreicht in einigen Dörfern 1,5 Meter.

In diesem Video, das RIA Nowosti veröffentlichte, öffnet eine Frau die Tür ihres Hauses, und man kann sehen, dass der Schnee den Ausgang vollständig blockiert hat.



Es ist so viel Schnee gefallen, dass die Kinder in Primorje in den Schneewehen schaukeln."

Quelle: RT DE