Ukrainische Luftwaffe verliert zwei Flugzeuge an einem Tag

Ein ukrainisches Kampfflugzeug vom Typ MiG-29 ist in der Nähe der Ortschaft Ukrainka in der Donezker Volksrepublik von russischen Luftstreitkräften abgeschossen worden. Außerdem holte die Luftabwehr ein Erdkampfflugzeug vom Typ Su-25 der ukrainischen Luftwaffe bei dem Dorf Nikolskoje in der DVR vom Himmel. Dies meldete Russlands Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Behörde fügte hinzu, dass im Luftraum der Donezker und Lugansker Volksrepubliken während des vergangenen Tages sieben Drohnen abgefangen wurden, ebenso wie dreizehn Projektile der Mehrfachraketenwerfer Typ "Uragan" und "Olcha". Im Gebiet Saporoschje seien darüber hinaus drei ukrainische Munitionslager zerstört worden." Quelle: RT DE