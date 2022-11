Ukrainischer Energieversorger: Wichtige Energieanlage schwer beschädigt

Eine der wichtigsten Energieanlagen der Ukraine ist schwer beschädigt worden, teilt das staatliche ukrainische Energieunternehmen Ukrenergo am Montagmorgen auf Telegram mit. In einer Erklärung heißt es: "In der vergangenen Woche haben Russen eine der wichtigsten Energieanlagen von Ukrenergo schwer beschädigt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Unternehmens ist die Situation mit der Energieversorgung in der Stadt Kiew sowie in den Gebieten Kiew, Tschernigow, Tscherkassy, Schytomir, Sumy, Charkow, Poltawa sehr schwierig. Dort gebe es geplante Stromabschaltungen und Ausfälle." Quelle: RT DE