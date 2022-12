Flugplatz in Kursk von ukrainischer Drohne angegriffen

Eine Drohne hat einen Flugplatz im Gebiet Kursk angegriffen. Dies teilt der Gouverneur des Gebietes Roman Starowoit auf seinem Telegram-Kanal mit. Er schreibt: "In der Nähe des Flugplatzes Kursk geriet ein Öllager infolge eines Drohnenangriffs in Brand. Es gab keine Verletzten. Das Feuer ist unter Kontrolle. Alle Spezialdienste sind vor Ort im Einsatz." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Flughafen Kursk hat seit dem 24. Februar keine zivilen Flugzeuge mehr empfangen oder abgefertigt – dort sowie auf zehn weiteren Flughäfen in Süd- und Zentralrussland gilt eine Flugbeschränkung.

Am Vortag hatten ukrainische Drohnen versucht, Militärflugplätze in den Gebieten Saratow und Rjasan anzugreifen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums setzen die ukrainischen Truppen Drohnen sowjetischer Bauart ein, die von der russischen Luftwaffe abgeschossen wurden. Bei dem Angriff wurden drei Angehörige des technischen Personals getötet und vier weitere verletzt. Zwei russische Flugzeuge erlitten leichte Schäden an der Rumpfbeplankung."