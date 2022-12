Chinesische Atombomber stoßen in taiwanesischen Luftraum vor: Taiwan lässt Kampfjets aufsteigen

Chinesische Flugzeuge sind am Donnerstag in die südöstliche Luftverteidigungszone Taiwans vorgestoßen. Das teilte das taiwanesische Verteidigungsministerium mit. Da es nicht der erste Vorfall dieser Art war, wächst in der Region die Sorge vor einem militärischen Konflikt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das chinesische Militär ist am Donnerstag in die südöstliche Luftverteidigungszone Taiwans vorgestoßen. An dem Manöver seien demnach 21 Kampfflugzeuge und vier H-6-Bomber sowie Frühwarn-, U-Boot-Abwehr- und Luftbetankungsflugzeuge beteiligt gewesen, teilte das taiwanesische Verteidigungsministeriums am Morgen mit. Die Regierung in Taipeh habe daraufhin eigene Jets aufsteigen lassen und "Marineschiffe und landgestützte Raketensysteme eingesetzt, um auf diese Aktivitäten zu reagieren".

39 PLA aircraft and 3 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/QlyStqQWqe — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) December 22, 2022

China verfügt über mehrere hundert H-6-Bomber, eine stark modernisierte Variante der sowjetischen Tupolew TU-16. Sie sind unter anderem dazu in der Lage, mit Atomsprengköpfen bestückte Raketen zu transportieren. Die meisten der Flugzeuge seien den Angaben zufolge demnach über eine als Bashi-Kanal bekannte Wasserstraße in ein Gebiet vor der Südostküste der Insel geflogen. In der Nähe Taiwans habe das taiwanesische Militär zudem drei chinesische Marineschiffe beobachtet.

Nachdem der chinesische Präsident Xi Jinping im Oktober erklärt hatte, Peking habe das Recht, Gewalt anzuwenden, um Taiwan mit dem Festland "wiederzuvereinigen", wächst in der Region die Befürchtung, dass es zu einem militärischen Konflikt zwischen China und Taiwan kommen könnte.

Das chinesische Militär schickte zuletzt nahezu täglich Flugzeuge und Schiffe in Richtung Taiwan. Erst am Dienstag hatte China laut Angaben Taiwans eine Rekordanzahl von 18 nuklearwaffenfähigen H-6-Bombern in die Luftverteidigungszone des Inselstaats entsandt. Peking scheint so den Druck auf das selbstverwaltete Taiwan erhöhen zu wollen. Seit der Spaltung im Jahr 1949 betrachtet die kommunistische Führung die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will. Taipeh weist die chinesischen Ansprüche zurück.

Im Jahr 2022 nahmen die Spannungen zwischen China und Taiwan erneut erheblich zu. Grund war eine Taiwan-Reise der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die im August für eine diplomatische Krise gesorgt hatte. Peking fühlte sich durch den Besuch Pelosis vorgeführt und startete als Reaktion ein aufwändiges Militärmanöver in der Nähe der umstrittenen Insel."

Quelle: RT DE