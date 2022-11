Kirgisistan: Ermittlungen gegen Landesbürger wegen Kriegsteilnahme auf ukrainischer Seite

Weiter berichtet RT DE: "Die Mitarbeiter der GKNB seien auf den Account des Verdächtigten in den sozialen Netzwerken aufmerksam geworden. Im Jahr 2021 als Arbeitsmigrant in die Ukraine gekommen, publiziere er nun Aufnahmen von sich in ukrainischer Militäruniform und kritisiere die Regierung und die Militäroperation Russlands. Das GKNB erklärte:

"Es wurde ein Ermittlungsverfahren gemäß Artikel 256 des Strafgesetzbuchs der Kirgisischen Republik 'Teilnahme eines Staatsbürgers der Republik Kirgisistan an bewaffneten Konflikten oder Kampfhandlungen auf dem Gebiet eines Fremdstaats oder das Durchlaufen einer Ausbildung zur Durchführung eines Terroranschlags' eingeleitet."

Im Falle einer Festnahme und Verurteilung drohen dem Verdächtigten bis zu acht Jahre Haftstrafe.

Die Behörde merkte an, dass die Behauptungen des Verdächtigten der offiziellen Position der kirgisischen Regierung widersprechen. Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nehme Kirgisistan eine neutrale Stellung ein."

Quelle: RT DE