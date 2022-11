Bewahrung der "geistigen und moralischen Werte" – Putin billigt strategisches Dokument

Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret unterzeichnet, in dem die Grundlagen der Politik zur Stärkung der traditionellen Werte festgelegt sind. Dabei werden auch die Bedrohungen, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit des Landes darstellen könnten, im Blick behalten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die traditionellen Werte seien moralische Richtlinien, die als eine Grundlage der russischen Gesellschaft betrachtet und von Generation zu Generation weitergegeben würden, heißt es in einem Dokument, das der Kreml am Mittwoch veröffentlicht hat. Demnach gehören dazu unter anderem das Leben und die Würde, die Menschenrechte und Freiheiten, der Patriotismus, der Dienst am Vaterland und die Verantwortung für sein Schicksal. Auch eine starke Familie und die Einheit der Völker Russlands werden als traditionelle Werte eingestuft.

Die Umsetzung der staatlichen Politik in diesem Bereich ziele darauf ab, "Recht und Ordnung" zu stärken, den "sicheren Informationsraum" zu bilden und die Gesellschaft vor der "Verbreitung destruktiver Ideologie" zu schützen. Man sei auch darauf bedacht, die nationalen Entwicklungsziele zu erreichen und die globale Wettbewerbsfähigkeit Russlands zu steigern. Aus dem Papier geht hervor, dass das Augenmerk vor allem den Jugendlichen gelten soll.

"Die staatliche Politik zur Bewahrung und Stärkung traditioneller Werte wird in den Bereichen Bildung und Erziehung, Jugendarbeit, Kultur, Wissenschaft, interethnische und interreligiöse Beziehungen, Massenmedien und Massenkommunikation, internationale Zusammenarbeit umgesetzt."

Dabei setze man verstärkt auf die Interaktion zwischen den Behörden und den Medien. Laut dem Dokument werden die russischen traditionellen Werte durch die Aktionen der Vereinigten Staaten sowie weiterer "unfreundlicher" Länder bedroht.

Die Aktivitäten extremistischer und terroristischer Organisationen, einzelner Medien, aber auch ausländischer NGOs und einiger Organisationen sowie Einzelpersonen in Russland würden zudem eine Bedrohung darstellen. Die homosexuelle Propaganda sei Teil des Wertesystems, das der russischen Gesellschaft schaden würde und dessen ideologische sowie psychologische Auswirkungen dem russischen Volk "fremd" und für die Gesellschaft "zerstörend" seien. Der destruktive ideologische Einfluss auf die Bürger Russlands werde zu einer Gefahr für die demografische Situation im Land.

Alle für die Bewahrung der traditionellen Werte relevanten Maßnahmen, darunter die wissenschaftliche Forschung und Filmproduktion, würden von Staat unterstützt und finanziert."

Quelle: RT DE