John Kirby: Weißes Haus kann Lieferung von Patriot-Luftabwehr an Kiew nicht bestätigen

Das Weiße Haus hat die Aufnahme von Patriot-Raketenabwehrsystemen in das künftige Militärhilfepaket für die Ukraine nicht bestätigt. Mit dieser Aussage reagierte der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, auf dahin gehende Medienberichte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ich kann diese Nachricht nicht bestätigen", dementierte er in einer Pressekonferenz.

Washington werde "definitiv" Einzelheiten bekannt geben, sobald es zu einem solchen Schritt bereit sei.

Das US-Fernsehnetzwerk CNN hatte am Dienstag, dem 13. Dezember 2022, berichtet, dass die US-Regierung bereits in dieser Woche die Übergabe von Patriot SAMs an Kiew ankündigen könnte. Eine solche Entscheidung müsse von Pentagon-Leiter Lloyd Austin genehmigt werden, bevor sie dem Präsidenten Joe Biden zur Unterschrift vorgelegt werden kann.

Dmitri Peskow, der Pressesekretär des russischen Präsidenten Wladimir Putin, betonte: "Die US-Lenkflugkörpersysteme werden sofort nach Ankunft in der Ukraine Ziel der russischen Streitkräfte."

Quelle: RT DE