Unions-Innenexperte Middelberg: Verstärkte Kontrollen an deutschen Grenzen vorbereiten

Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg, hält angesichts der Flüchtlingskrise an der griechischen Grenze verstärkte Kontrollen auch an den deutschen Grenzen für notwendig. "National müssen wir uns auf verstärkte Kontrollen und auch auf Zurückweisungen an den eigenen Grenzen vorbereiten", sagte Middelberg der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Das Agieren des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bezeichnete Middelberg als "vertragsbrüchig und menschlich unverantwortlich". Damit die Situation nicht eskaliert, müssten zügig Maßnahmen ergriffen werden. "Der Außenminister muss gemeinsam mit dem EU-Außenbeauftragten mit der Türkei verhandeln, damit die Kontrolle an der griechisch-türkischen Grenze wiederhergestellt wird. Griechenland muss schnell und wirksam bei der Grenzsicherung unterstützt werden, auch durch die Entsendung von Frontex-Beamten", so Middelberg. Sofern die Türkei zusätzlich Flüchtlinge aus Nordsyrien versorgen oder aufnehmen müsse, sollte die EU hierfür "durchaus zusätzliche Unterstützung anbieten". Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)