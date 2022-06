Volksrepublik Donezk meldet 141 tote Zivilisten seit Eskalationsbeginn vor 108 Tagen

Die Behörden in Donezk haben am Samstag aktualisierte Statistiken über zivile Opfer der Kampfhandlungen in der Volksrepublik veröffentlicht. Seit dem Beginn der Eskalation vor 108 Tagen wurden demnach 141 Zivilisten, sieben davon Kinder, getötet. Weitere 676 Menschen, darunter 53 Kinder, erlitten Verletzungen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Behörden in Donezk registrierten insgesamt 3.777 Angriffe der ukrainischen Armee auf das Territorium der Volksrepublik, bei denen mindestens 33.848 Geschosse, darunter 28 Totschka-U-Raketen abgefeuert wurden. Seit dem Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine vor 101 Tagen nahm die Volksrepublik Donezk mit Unterstützung Russlands und der Volksrepublik Lugansk 226 Ortschaften unter eigene Kontrolle. Derzeit werde um die Stadt Swjatogorsk gekämpft, hieß es." Quelle: RT DE