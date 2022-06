Terroranschlag in Melitopol

Am Sonntag ist in der Stadt Melitopol, im südukrainischen Gebiet Saporoschje, ein Terroranschlag nahe einer Polizeistation verübt worden. Vier Menschen wurden dabei verletzt, wie die lokalen Behörden mitteilten. Die Stadt steht derzeit unter russischer Kontrolle. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Hinter der Explosion soll die ukrainische Führung stecken. Sie habe auf Zivilisten abgezielt, hieß es. Auch in Berdjansk, einer anderen Stadt im selben Gebiet, kam es am Sonntag zu einer Explosion in einem Umspannwerk.

In mehreren Teilen der Stadt saßen die Menschen daraufhin im Dunkeln. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, teilten die Behörden mit. Kiew hat sich bislang nicht zu den Explosionen geäußert."

Quelle: RT DE