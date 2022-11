Russische Armee greift Stellungen der dschihadistischen Terrorgruppen in Idlib an

Russische Kampfjets flogen eine neue Serie von Luftangriffen auf Stellungen der Islamistischen Terrorgruppe in Nordsyrien. Dschihadisten in Idlib sollen bereits geplant haben, den Luftwaffenstützpunkt Hmeimim mit Kampfdrohnen anzugreifen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russische Kampfjets flogen eine weitere Serie von Luftangriffen auf Stellungen der Islamistischen Terrorgruppe Hai'at Tahrir asch-Scham (HTS) im Nordwesten des Landes. Auch Einheiten der Syrischen Arabischen Armee (SAA) beteiligten sich an dem Beschuss am 6. November und setzten Artillerie und Mehrfachraketenwerfer gegen die HTS in der letzten von Islamisten gehaltenen Hochburg in Idlib ein.

Die HTS kontrolliert etwa die Hälfte von Idlib und begrenzte Gebiete, die an die Gouvernements Hama, Aleppo und Latakia angrenzen. Die Vorläuferin von HTS, die Al-Nusra-Front, wurde 2011 gegründet, wobei diese Terrorgruppe als Verbündete von Al-Qaida in den letzten Jahren gegen die syrische Regierung kämpfte. Nach Angaben von Al-Mayadeen richtete sich der jüngste gemeinsame Angriff gegen eine Ansammlung von HTS-Kämpfern. Die Milizen nahmen an einem Straßenkampftraining teil, das Teil eines Vorbereitungskurses für neue Kämpfer war.

Tags zuvor enthüllte das Russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien einen Plan mehrerer extremistischer Gruppen, darunter der HTS und der Islamischen Partei Turkistans, wonach Islamisten darauf abzielten, den Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in Latakia mit Kampfdrohnen anzugreifen. Der Stützpunkt wurde seinerzeit von Idlib aus angegriffen. Neben dem Luftwaffenstützpunkt Hmeimim unterhält die russische Armee die Marinebasis Tartus an der Mittelmeerküste. Der Leiter des Zentrums in Syrien, Generalmajor Oleg Jegorow, sagte: "Die Kämpfer der beiden Terrorgruppen Al-Nusra-Front und Islamische Partei Turkistans bereiten einen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Hmeimim vor, bei dem Angriffsdrohnen und Selbstmorddrohnen zum Einsatz kommen sollen."

Die russische Armee flog im Oktober fünf Luftangriffe in Nordsyrien und griff dabei Stellungen der von der Türkei unterstützten sogenannten "Syrischen Nationalarmee" (SNA) an. Die russischen Jets zielten bei dieser Operation auf ein Lager in einem Vorort der Stadt Afrin, das den protürkischen Söldnertruppen gehört.

2018 übernahm die Türkei mithilfe der "Syrischen Nationalen Armee" (SNA), einer von ihr gestützten islamistischen Rebellengruppe, völkerrechtswidrig die Kontrolle über den kurdischen Selbstverwaltungskanton Afrin. Sowohl die Syrische Nationale Armee als auch Hai'at Tahrir asch-Scham werden von Ankara unterstützt."

Quelle: RT DE