Teenager in Frankreich niedergestochen - Gewalttat vor der Schule

Ein 14-jähriger Teenager hat mehrere Stichwunden in der Nähe einer Schule in der Gemeinde Avrille im westfranzösischen Departement Maine et Loire erhalten, berichtete der lokale Sender BFMTV. Das meldet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es dazu auf deren deutschen Webseite: "Nach Angaben des Fernsehsenders ist der Teenager auf die Intensivstation gebracht worden. Die Motive für den Angriff sind derzeit unbekannt. Drei tatverdächtige Personen sollen auf der Flucht sein." Quelle: Sputnik (Deutschland)