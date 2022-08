Dokumente belegen Skandal-Inszenierung bei Trump-Razzia

Das FBI-Dokument für die am 8. August d.J. im Haus von Ex-US-Präsident Donald Trump, in Mar-a-Lago in Palm Beach, durchgeführte Razzia wurde letzten Freitag auf Duck diverser Medien und NGO-Aktivisten veröffentlicht. Erwartungsgemäß wurden große Passagen geschwärzt. Der Hintergrund zur Razzia reicht bis April zurück. [1] Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at" unter Verweis auf diese Veröffentlichungen.