Einer Meldung von RIA Nowosti zufolge hat das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die russische Luftwaffe in der Nähe von Dnjepropetrowsk einen vorübergehenden Einsatzpunkt des nationalistischen Tornado-Bataillons getroffen habe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Nähe von Selenodolsk in der Region Dnjepropetrowsk hat die russische Luftwaffe mit einem Präzisionswaffenangriff den vorübergehenden Aufmarschpunkt des nationalistischen Tornado-Bataillons getroffen und dabei über 40 Kämpfer und bis zu zehn Einheiten von Waffen und militärischer Ausrüstung vernichtet", teilte das Ministerium in einer Erklärung mit.

Darüber hinaus sei ein Artilleriebataillon der 72. Brigade der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Siedlung Soledar in der Volksrepublik Donezk getroffen worden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde bei dem Angriff mehr als ein Drittel des Personals der Einheit getötet, und die meisten Geschütze wurden zerstört."

Quelle: RT DE