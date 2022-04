Finnisches Parlament stimmt für NATO-Beitritt

Weiter berichtet RT DE: "Am 22. April hatte Erkki Tuomioja, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des finnischen Parlaments, erklärt, dass das Land in naher Zukunft dem Nordatlantischen Bündnis beitreten werde.

Zuvor hatte am 20. April die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, mitgeteilt, dass Russland Schweden und Finnland vor den Folgen eines Beitritts zur NATO gewarnt habe.

Einer TASS-Meldung zufolge wird Tuomioja in der Zeitung Helsingin Sanomat mit folgenden Worten zitiert:

"Ich sehe, dass Finnland sowohl in der Gesellschaft als auch im Parlament eine starke Mehrheit [für die NATO-Mitgliedschaft] hat, und das bedeutet, dass Finnland sein Beitrittsgesuch in den kommenden Wochen, im Frühjahr, an die NATO schicken wird."