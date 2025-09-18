Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Ukraine-Krieg: widersprüchliche Lageberichte

Aktuelle Ukraine Karte in den neuen Grenzen von Oktober 2022.
Bild: Eigenes Werk /SB

Aus Kiew und Moskau kamen am Abend teils gegensätzliche Darstellungen zur Frontlage. Agenturmeldungen von Zeit Online und dpa betonen die schwierige Verifizierbarkeit einzelner Angaben.

Das Informationsbild bleibt fragmentiert: Während die eine Seite Geländegewinne vermeldet, spricht die andere von Abwehrerfolgen. Unabhängige Bestätigungen liegen häufig zeitverzögert vor, weil Frontabschnitte schwer zugänglich sind und Bilder geprüft werden müssen. 

Für die militärische Lageeinschätzung bedeutet das: Tagesmeldungen taugen selten als Trendwende, wichtiger sind wiederkehrende Muster – etwa, ob Artillerieeinsatz, Drohnenaktivität und Versorgungskorridore über mehrere Tage in dieselbe Richtung weisen. Politisch bleibt entscheidend, wie verlässlich die internationale Unterstützung organisiert ist und ob Munitions- und Luftverteidigungsversorgung auf dem Niveau bleibt, das der Krieg in dieser Phase verlangt.

Quelle: ExtremNews

