Der weißrussische Staatschef, Alexander Lukaschenko, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, dass der Einsatz von Atomwaffen im Krieg in der Ukraine absolut "inakzeptabel" sei. Nicht nur, weil sich das Land in unmittelbarer Nähe zur Ukraine befindet, sondern weil der Einsatz solcher Waffen sogar die Gefahr in sich berge, die ganze Erdumlaufbahn zu ändern und das gesamte Leben auf der Erde zu gefährden.

Während des Interviews betonte Lukaschenko, dass er nicht glaube, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Konflikt zu einer "globalen Konfrontation" mit der NATO eskalieren lassen wolle, und forderte den Westen auf, dafür zu sorgen, dass dies nicht geschehe, also nicht weiter zu eskalieren. In dem Zusammenhang sagte er auch, dass er nicht der Meinung sei, dass Selenskij irgendetwas zu sagen hat, sondern lediglich ausführe, was der Westen von ihm verlange."

Quelle: RT DE