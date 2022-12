Medienbericht: Der Ukraine-Krieg und seine Folgen stellen Europas Geduld auf die Probe

In Kiew und Washington wächst die Besorgnis über die nächste Phase des Kriegs, berichtete die Zeitung Politico. Die Gegenoffensive der Ukraine vom Sommer ist sowohl an der Süd- als auch an der Ostfront ins Stocken geraten und ermöglichte es den russischen Streitkräften, ihre Stellungen zu festigen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der kalte Winter hat die Kämpfe verlangsamt, und ukrainische Militärbeamte warnten in dieser Woche davor, dass es einen weiteren großen Angriff Russlands in den kommenden Wochen geben könne. Außerdem könnten die niedrigen Temperaturen die Ukrainer zwingen, aus dem Land zu fliehen und in den Nachbarländern Schutz zu suchen, was die Wirtschaft anderer europäischer Länder weiter belaste, so die Zeitung.

Joe Biden habe westliche Staats- und Regierungschefs überzeugt, die Ukraine "so lange wie nötig" zu unterstützen, aber eine neue Welle ukrainischer Geflüchteter binde weitere Ressourcen des Kontinents. Die Energiekrise habe in ganz Europa zu erheblichen Kürzungen geführt, und der Kontinent, dessen Inflation derzeit bei elf Prozent liegt, stünde am Rand einer Rezession.

Die Vereinigten Staaten seien einen Ozean weit von den Kämpfen entfernt und deshalb hätten sie mehr Geduld. Da jedoch kein Ende des Kriegs in Sicht sei, beginne Selenskijs Weigerung, mit Putin zu verhandeln, die Geduld der europäischen Staats- und Regierungschefs auf die Probe zu stellen."

Quelle: RT DE