Parović (Serbien): „regierungsnahe Schleuser schmuggeln illegale Migranten über die Donau“

"Laut Miroslav Parović, dem Vorsitzenden der serbischen patriotischen Partei NSP (Narodni slobodarski pokret oder Narodni blok = „Volksblock“*), soll „der illegale Transport von Migranten von Serbien nach Kroatien und in die Länder der Europäischen Union über die Donau“ von regierungsnahen Schleusern organisiert worden sein und werde immer noch organisiert, wobei diese Schleuser bereits zig Millionen Euro verdient hätten." Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf "StudioB".

Weiter berichtet das Magazin: "„Der Volksblock wird alles tun, um Menschen, die an Schmuggelgeschäften mit Migranten beteiligt waren, dafür verantwortlich zu machen, weil sie Serbien irreparablen Schaden zugefügt haben und uns alle in Gefahr bringen, dass die illegalen Migranten im Rückübernahmeverfahren nach Serbien zurückgeschickt werden, was zu ernsthaften Problemen mit potenziellem extremistischem Terrorismus führen wird“, betonte Parović.

Der „Volksblock“ von Miroslav Parović will bei den kommenden serbischen Parlamentswahlen in einer Wahlkoalition gemeinsam mit der Partei „Neues Serbien“ unter Velimir Ilić und einer Bürgergruppe aus Niš unter General Momir Stojanović auftreten. Die Wahlen mussten wegen der Corona-Epidemie verschoben werden.

Datenbasis: * NSP; StudioB

Quelle: Unser Mitteleuropa