Ukrainischer AKW-Betreiber: Alle neun von Ukraine kontrollierte Energieblöcke in Betrieb

Der ukrainische AKW-Betreiber Energoatom hat am Samstagabend mitgeteilt, dass alle neun von der Ukraine kontrollierten Meiler in Betrieb seien. Leider sei die Leistung eines Energieblocks eingeschränkt, da das Stromnetz momentan außerstande sei, den dort produzierten Strom in vollem Umfang abzunehmen. Der Betreiber erklärte dies mit Schäden an Energie-Infrastrukturen durch russische Angriffe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf dem von der Ukraine kontrollierten Territorium befinden sich drei AKW. Am Freitag hat der ukrainische Energieminister German Galuschtschenko mitgeteilt, dass die nukleare Stromerzeugung wegen Schäden an Verteilungsstationen bis auf Weiteres eingeschränkt werde." Quelle: RT DE